توقف بورصة الدولار والذهب عن التداول في بغداد

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية لبيع الدولار في سوقي الكفاح والحارثية، فضلا عن أسواق الذهب "الجملة" بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه منذ أمس، فيما ارتفعت أسعار صرف الدولار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية ببغداد والمتخصصة بتداول صرف الدولار الأمريكي، وأسواق بيع الذهب بالجملة في شارع النهر وسط العاصمة، قد أغلقت أبوابها اليوم، نتيجة حظر التجوال، والاحداث الامنية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار.