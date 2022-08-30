سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقف بورصة الدولار والذهب عن التداول في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-30T07:23:09+0000
توقف بورصة الدولار والذهب عن التداول في بغداد

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية لبيع الدولار في سوقي الكفاح والحارثية، فضلا عن أسواق الذهب "الجملة" بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه منذ أمس، فيما ارتفعت أسعار صرف الدولار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية ببغداد والمتخصصة بتداول صرف الدولار الأمريكي، وأسواق بيع الذهب بالجملة في شارع النهر وسط العاصمة، قد أغلقت أبوابها اليوم، نتيجة حظر التجوال، والاحداث الامنية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات. 

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء  148300 دينار لكل 100 دولار.

related

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-15 07:03:09
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

ارتفاع صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2021-12-30 07:21:17
ارتفاع صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار

Date: 2022-05-30 06:46:05
أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

Date: 2021-07-20 07:44:22
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-01-25 14:45:27
انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

الدولار ينخفض عند اغلاقه في اسواق بغداد

Date: 2021-06-27 15:25:04
الدولار ينخفض عند اغلاقه في اسواق بغداد

انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-12-15 14:21:25
انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2022-02-16 07:26:05
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان