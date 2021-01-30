سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقف الإنتاج في حقل غاز في إقليم كوردستان جراء خلل فني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-30T19:45:45+0000
توقف الإنتاج في حقل غاز في إقليم كوردستان جراء خلل فني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، السبت، عن توقف الإنتاج في حقل كورمور للغازي في محافظة السليمانية، جراء خلل فني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن شركة دانا غاز المشغلة للمحطة حدث معها الخلل، وتقوم بالعمل على إصلاحه بإشراف وزارة الثروات، بالتعاون مع كوادر الكهرباء والجهات ذات العلاقة.

وقال إنه يتم العمل على إصلاح الخلل واستئناف العمل في الحقل خلال ساعات قليلة.

ويستهدف اقليم كوردستان مستوى إنتاج الغاز الطبيعي في حقل كورمور إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب، خلال 2021.

ويوجد في إقليم كوردستان احتياطي موثق يقدر بستة عشر ترليون قدم مكعب من الغاز، يضاف إلى ذلك 80 تريليون قدم مكعب تخميني.

related

العراق يعيد خدمة الانترنت جزئيا

Date: 2019-10-07 19:34:35
العراق يعيد خدمة الانترنت جزئيا

مصير مجهول يحدق باتفاق نفطي للعراق

Date: 2019-06-25 21:46:30
مصير مجهول يحدق باتفاق نفطي للعراق

عبدالمهدي يكشف عن خسائر بـ"الترليونات" جراء الأوضاع الحالية

Date: 2019-12-17 20:53:29
عبدالمهدي يكشف عن خسائر بـ"الترليونات" جراء الأوضاع الحالية

تعرض سعات الانترنت القادمة من إيران إلى العراق لضرر على يد ”مجهولين“

Date: 2020-06-23 16:51:35
تعرض سعات الانترنت القادمة من إيران إلى العراق لضرر على يد ”مجهولين“

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Date: 2021-01-04 11:39:50
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-29 07:19:18
لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي

إرتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-10-17 08:08:21
إرتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التعيينات

Date: 2019-11-12 18:14:29
مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التعيينات