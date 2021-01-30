توقف الإنتاج في حقل غاز في إقليم كوردستان جراء خلل فني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، السبت، عن توقف الإنتاج في حقل كورمور للغازي في محافظة السليمانية، جراء خلل فني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن شركة دانا غاز المشغلة للمحطة حدث معها الخلل، وتقوم بالعمل على إصلاحه بإشراف وزارة الثروات، بالتعاون مع كوادر الكهرباء والجهات ذات العلاقة.

وقال إنه يتم العمل على إصلاح الخلل واستئناف العمل في الحقل خلال ساعات قليلة.

ويستهدف اقليم كوردستان مستوى إنتاج الغاز الطبيعي في حقل كورمور إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب، خلال 2021.

ويوجد في إقليم كوردستان احتياطي موثق يقدر بستة عشر ترليون قدم مكعب من الغاز، يضاف إلى ذلك 80 تريليون قدم مكعب تخميني.