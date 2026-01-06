توقف التبادل التجاري البري بين العراق والأردن بسبب زيادة التعرفة الجمركية

شفق نيوز- الأنبار

أكد قائممقام قضاء الرطبة عماد الريشاوي، يوم الثلاثاء، أن حركة التبادل التجاري مع الأردن عبر منفذ طريبيل الحدودي غربي محافظة الأنبار شهدت توقفاً شبه كامل نتيجة زيادة التعرفة الجمركية على البضائع والسيارات والسلع بنسبة تصل إلى 15% من قبل الجانب العراقي.

وقال الريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "منفذ طريبيل شهد توقفاً شبه تام لحركة التجارة بين البلدين، حيث لم تدخل سوى 10 شاحنات محملة بمختلف السلع مقارنةً بأكثر من 200 شاحنة يومياً قبل تطبيق التعرفة الجديدة والعمل بنظام البيان المسبق".

وأضاف أن "معظم تجار المواد الغذائية والأدوية توقفوا عن إرسال بضائعهم عبر المنفذ، مفضلين تحويل شحناتهم إلى منافذ إقليم كوردستان، التي لم تطبق قرار زيادة التعرفة الصادر عن الحكومة السابقة، ما تسبب بتقليص حركة الشاحنات بشكل كبير في طريبيل".

وأشار الريشاوي إلى أن "الحركة التجارية من المنفذ بعد 1 كانون الثاني/يناير 2026، بلغت نحو 15٪ فقط مما كانت عليه قبل تطبيق التعرفة الجديدة".