سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-13T07:35:12+0000
توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ توقفت بورصة الدولار الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان اليوم الخميس ( 13ايار 2021) عن التداول بسبب الحظر المفروض في بغداد وعطلة العيد في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها شهدت اليوم استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان اسواق البورصة الرئيسية في بغداد ستبقى مقفلة لحين انتهاء حظر التجوال في بغداد والتي من المقرر أن ينتهي الحظر في 22 ايار الجاري، في حين ستفتح بورصة إقليم كوردستان بعد العيد مباشرة.

related

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-03 07:30:27
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-25 06:59:46
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-04 07:14:08
الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-13 07:13:14
الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-11 07:15:01
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان