توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ توقفت بورصة الدولار الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان اليوم الخميس ( 13ايار 2021) عن التداول بسبب الحظر المفروض في بغداد وعطلة العيد في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها شهدت اليوم استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان اسواق البورصة الرئيسية في بغداد ستبقى مقفلة لحين انتهاء حظر التجوال في بغداد والتي من المقرر أن ينتهي الحظر في 22 ايار الجاري، في حين ستفتح بورصة إقليم كوردستان بعد العيد مباشرة.