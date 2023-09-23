توقع نيابي لهبوط مشروط للدولار إلى 1450 ديناراً في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ توقع عضو المالية النيابية معين الكاظمي، يوم السبت، هبوط أسعار الدولار في السوق الموازية الى 1450 ديناراً للدولار الواحد خلال الأشهر المقبلة شريطة تنفيذ حزم الإجراءات الحكومية، في حين استبعد أن يقترب الانخفاض من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي.

وتواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان منذ ايام عدة.

وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، ان "اسعار الدولار ستصل الى 1450 ديناراً في حال تنفيذ إجراءات البنك المركزي في تسهيل الحوالات، وترتيب إجراءات الضرائب، ودفعها مباشرة دون الرجوع الى مديرية الضرائب ما يوفر خزينا وسيولة من الدولار في الاسواق السوداء".

ورجح هبوط الدولار الى السعر المذكور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حال نجاح تنفيذ الإجراءات الحكومية المقررة والمفروضة .

وردا على توقعات نيابية أخرى بهبوط سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارا، استبعد الكاظمي ذلك، واعتبره امراً بعيداً في ظل الاوضاع المالية الحالية رغم أن الحكومة تؤمن احتياجات الأسواق والسلع المستوردة بنسبة 80% من احتياجاتها عبر نافذة بيع العملة بسعر 1320 دينارا.

وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

وكانت ادارة البنك المركزي العراقي قد عدّت في أصدرته بشهر آب/أغسطس من العام 2023 ما يتم تداوله في الأسواق من سعر صرف الدولار مقابل الدينار من قبل المضاربين "غير شرعي"، داعية إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتحقيق استقرار في سعر الصرف خاصة أن العراق يمتلك احتياطات أجنبية كافية لتلبية الإحتياجات المشروعة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء 19 تموز الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة جاءت لمنع وصول الدولار إلى إيران.

وعلى إثر ذلك، قرر البنك المركزي العراقي، منع المصارف المعاقبة من التعامل بالدولار، لافتاً إلى أن العقوبات فرضت نتيجة تدقيق حوالات تعود للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا.