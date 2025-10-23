توقع كويتي بارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات على روسيا

شفق نيوز- الكويت

رجّح وزير النفط الكويتي طارق الرومي، يوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط، كما توقع أن تكون هنالك زيادة في الطلب على النفط من الخليج والشرق الأوسط، بالتزامن مع فرض عقوبات على شركات النفط الروسية.

وقال الوزير الكويتي، إن "أي قرار حرب أو مقاطعة ينعكس على أسعار النفط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية".

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن من المتوقع "تحويل الدول المتضررة الطلب على النفط باتجاه الخليج والشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن هناك جهوزية لدى دول "أوبك" لهذا الأمر.

وذكّر الرومي بأن كل دول "أوبك" تصدر حالياً بأقل من طاقتها، وفي حال زيادة الطلب يمكن إعادة القدرة إلى سابق عهدها.

وأكد أن "أوبك" "جاهزة لإعادة الكميات التي سحبتها سابقا من السوق، "فقد رفعنا من السوق سابقاً بحدود المليون و600 ألف برميل ونرجعها تدريجياً بشكل شهري، ونحن جاهزون لإرجاعها في حال زيادة الطلب".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيوداً على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعدد من الشركات التابعة لهما.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.