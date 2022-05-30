توقع بارتفاع أسعار العقارات في دبي

شفق نيوز/ ذكر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب.

ومع التعافي الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة وانتعاش التجارة والسياحة تجاهل سوق العقارات في دبي سلسلة طويلة من الانخفاضات العام الماضي واستمر في الزخم المتفائل منذ ذلك الحين.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 11 إلى 26 مايو/أيار وشمل 13 محللا في سوق العقارات ارتفاعا متوسطًا بنسبة 7.5 في المئة في أسعار المنازل في دبي في عام 2022 دون تغيير عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، إن معنويات السوق التي عززها تراجع الوباء "إلى جانب نجاح استضافة معرض إكسبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر ... لا تزال تدعم انتعاش السوق".

وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة حقق أفضل ربع سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات حيث بلغت معاملات مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ عام 2010.

وعند سؤالهم عما سيحرك سوق الإسكان في دبي هذا العام والعام المقبل، قال غالبية من شملهم الاستطلاع(11 من 13) إنه الطلب من المستثمرين الأجانب. واختار اثنان الطلب المحلي.

وتتمتع دولة الإمارات بموقع جغرافي مميز في وسط العالم وتحتل مكانة رائدة على صعيد الابتكار وتحظى بتقدير واحترام المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.