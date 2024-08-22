توقعات خفض الفائدة الأميركية توقف نزيف النفط

شفق نيوز/ توقفت موجة بيع النفط الخام الحادة في تعاملات الخميس المبكرة، حيث ساعدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة، في التخفيف من أثر البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 76.08 دولارا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 71.88 دولارا للبرميل عند الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش.

وخسر العقدان أكثر من دولار بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير/ شباط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت إحصاءات معدلة للتوظيف في الولايات المتحدة عددا أقل من الوظائف مقارنة بتقارير سابقة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأميركي في نهاية يوليو أن المجلس في طريقه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن رجحت "أغلبية كبيرة" من المسؤولين مثل هذا الإجراء.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وظلت المخاطر الجيوسياسية تحظى أيضا باهتمام المستثمرين.