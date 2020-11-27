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توقعات تنعش الزراعة "الديمية" في ديالى

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-27T19:00:32+0000
توقعات تنعش الزراعة "الديمية" في ديالى

شفق نيوز/ اكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى يوم الجمعة انتعاش الزراعة "الديمية" بفضل توقعات بهطول أمطار غزيرة وتدفق سيول كبيرة خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز ان "توقعات الامطار والسيول للموسم الشتوي ستنعش نحو 86 الف دونم من الزراعة الديمية في مناطق متفرقة من المحافظة في نواحي العظيم ومندلي وقزانية وحوض حمرين شمال شرقي المحافظة".

واشار إلى أن "موجات الامطار خلال الايام الماضية اسهمت باستكمال الرية الاولى لمحاصيل الحنطة والشعير في مناطق عدة من المحافظة رغم قلة الامطار في بعض المناطق وتفاوت كميات سقوطها بين الوحدات الادارية".

ويقصد بالزراعة الديمية هي المحاصيل التي تعتمد على مياه الامطار لعدم وجود انهر وجداول قريبة منها.

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