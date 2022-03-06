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توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 185 دولارا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-06T15:50:26+0000
توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 185 دولارا

شفق نيوز/ توقع محللون اقتصاديون، يوم الاحد، استمرار أسعار النفط بالارتفاع أكثر مما هي عليه الآن خلال الأسبوع الجاري بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية، مما يرجح عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات.

ونقلت وكالة رويترز، عن أمريتا سين، الشريك المؤسس لمعهد أبحاث إنرجي أسبكتس، قوله إن "إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر".

وأشار إلى أن إيران ستحتاج عدة أشهر قبل استعادة التدفقات النفطية حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي.

وأوضح أن خام برنت قد يرتفع إلى 125 دولارا للبرميل غدا الاثنين ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله عند 147 دولارا عام 2008.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 21% ليبلغ 118.11 دولارا للبرميل في نهاية التعاملات وزاد الخام الأمريكي 26% إلى 115.68 دولارا للبرميل، وهي مستويات سعرية لم تحدث منذ 2018 و2008 على الترتيب.

بينما توقع محللون من جيه.بي. مورغان الأسبوع الماضي أن سعر النفط قد يرتفع إلى 185 دولارا للبرميل هذا العام.

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