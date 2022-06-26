توقعات بنمو الناتج المحلي لدول الشرق الاوسط 4.6% في العام الحالي

شفق نيوز/ توقعت مجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية، يوم الاحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الحالي، فيما عزا خبير مالي هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وذكرت المجلة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4.6% في العام الحالي، بارتفاع من 5.7% و2.9% لعامي 2021 و2020 على التوالي".

وبينت أن "معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول خلال الخمس السنوات الماضية بلغ 2.4%".

واضافت انه من "المتوقع أن تشهد رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) أعلى نمو للناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2022 بنسبة 5.4%، تليها رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وبنسبة 5.3%، فيما ستشهد اقل نمو للناتج المحلي الإجمالي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وبنسبة تبلغ 2.5%".

من جهته قال الخبير المالي العراقي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط يعود لارتفاع أسعار النفط عالميا مما أثر بشكل كبير على إيرادات هذه الدول"، مبينا أن "معظم الإنتاج النفطي والغاز يأتي من دول شرق الاوسط".

وأوضح أن "الزيادات في أسعار الغذاء والوقود سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسر ذات الدخل المنخفض على مستوى العالم وعلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام".

واستدرك الحسني ان "الدول المنتجة للنفط سيكون الضرر فيها اقل من الدول الاخرى لقدرتها على تعويض النقص في سلة الغذاء عبر الشراء من الدول المنتجة له مستفادة من إيراداتها الكبيرة المتأتية من النفط والغاز".