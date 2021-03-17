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توقعات بنمو الطلب على النفط بـ5.5 مليون برميل يوميا في 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-17T10:51:30+0000
توقعات بنمو الطلب على النفط بـ5.5 مليون برميل يوميا في 2021

شفق نيوز/ توقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الاربعاء ان الطلب على النفط سينمو بـ 5.5 ملايين برميل يوميا في 2021.

وقالت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من "المتوقع ان ينمو الطلب على النفط بمقدار 5.5 ملايين برميل يوميا ليصل الى 96.5 مليون برميل في عام 2021".

واستبعدت الوكالة أن "ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط".

وأضافت في تقريرها الشهري ان "نمو الطلب العالمي سيسترد حوالي 60 في المئة من الحجم المفقود الذي كان في عام 2020، وسيعود الطلب على النفط إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2023".

واشارت الى ان "احتمالية زيادة الطلب واستمرار تقييد الإنتاج في أوبك + إلى انخفاض حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام، لكن في الوقت الحالي ، يوجد ما يكفي من النفط في الخزانات وتحت الأرض للحفاظ على إمدادات أسواق النفط العالمية بشكل كافٍ".

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