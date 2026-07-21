توقعات بقفزة لأسعار النفط فوق 120 دولاراً بنهاية العام وسط مخاطر الملاحة بالخليج
توقع بنك "جولدمان ساكس"، بأن يتجاوز سعر خام برنت 120 دولارا للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وأن يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز ولم يتعاف إنتاج دول الخليج تماما إلا بحلول نهاية 2027.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع موازنة الأسواق تقارير تشير إلى جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية من جهة أخرى.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 88.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0247 بتوقيت غرينتش، في حين استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول عند 82.49 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين سجلا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة.
قال محللون في مذكرة إن أحدث تصعيد في الشرق الأوسط وانخفاض التدفقات المقدرة من دول الخليج إلى ما دون 45 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب ينطويان على مخاطر قد ترفع توقعات جولدمان ساكس البالغة 80 دولارا للبرميل للربع الرابع و75 دولارا لعام 2027، والتي افترضت تراجع حدة التوتر في الربع الأخير من هذا العام.