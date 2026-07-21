توقعات بقفزة لأسعار النفط فوق 120 دولاراً بنهاية العام وسط مخاطر الملاحة بالخليج

توقع بنك "جولدمان ساكس"، بأن يتجاوز سعر خام برنت 120 دولارا ​للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، ‌وأن يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز ولم ​يتعاف إنتاج دول الخليج تماما إلا ​بحلول نهاية 2027.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ⁠مع موازنة الأسواق تقارير تشير إلى جهود ​الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة ​وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية من جهة أخرى.

انخفضت العقود ​الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى ​88.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0247 بتوقيت غرينتش، في حين ‌استقر ⁠سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول عند 82.49 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين سجلا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر ​خلال الجلسة ​السابقة.

قال محللون ⁠في مذكرة إن أحدث تصعيد في الشرق الأوسط وانخفاض التدفقات المقدرة ​من دول الخليج إلى ما دون ​45 ⁠بالمئة من مستويات ما قبل الحرب ينطويان على مخاطر قد ترفع توقعات جولدمان ساكس البالغة 80 ⁠دولارا ​للبرميل للربع الرابع و75 دولارا ​لعام 2027، والتي افترضت تراجع حدة التوتر في الربع ​الأخير من هذا العام.