توقعات بشتاء قارص يأتي على أموال الأسر الامريكية

شفق نيوز/ توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكي، يوم الخميس، أن تنفق الاسر اموالاً أكثر على الطاقة خلال الشتاء المقبل.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تنفق الأسر الأمريكية المزيد من الأموال على الطاقة هذا الشتاء، مقارنة بالشتاء الماضي، وخاصة المنازل التي تستخدم البروبان أو زيت التدفئة بشكل أساسي".

واضافت أن "النفقات المتوقعة تستند على توقعاتنا بارتفاع أسعار الطاقة بالتجزئة حيث بلغ العديد منها بالفعل أعلى مستوياتها لعدة سنوات واستهلاك طاقة أكبر قليلاً لكل أسرة مقارنة بالشتاء السابق".

وأشارت إلى أن "استهلاك الطاقة السكنية يعتمد في تنبؤاتنا بشكل كبير على توقعات الطقس، والتي تستند إلى أحدث توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) حول مدى برودة الشتاء، وذلك باستخدام أيام درجة الحرارة كمقياس".

وبينت أن "الطقس سيكون أكثر برودة خلال هذا العام، حيث أن أيام درجات الحرارة المرجحة بالسكان في الولايات المتحدة لفصل الشتاء القادم أعلى بنسبة 3٪ من الشتاء الماضي".