توقعات بتراجع خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول أوائل العام المقبل

شفق نيوز- بغداد/أربيل

ذكر بنك مورجان ستانلي إن خام برنت من المرجح أن يتراجع إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول أوائل العام المقبل 2026 مع وفرة الإمدادات في السوق وتراجع المخاطر الجيوسياسية في أعقاب خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وقال البنك إنه يتوقع نموا قويا في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك خلال الفترة 2025-2026 بنحو مليون برميل يوميا سنويا، وهو ما يكفي لتلبية نمو الطلب خلال تلك الفترة.

لكن أوبك تواصل التراجع عن تخفيضات حصص الإنتاج، وما زلنا نتوقع فائضاً في المعروض بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2026، وفقاً للبنك.

و اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك+، في مايو/أيار على زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميا من النفط لشهر يوليو/تموز، ليصل إجمالي الزيادات التي تم إجراؤها أو الإعلان عنها منذ أبريل/نيسان إلى 1.37 مليون برميل يوميا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 67.61 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.11 دولارا للبرميل.