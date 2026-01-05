توقعات بتخطي الدولار 150 ألف دينار ومقترح "نفطي كوردستاني" لجذب العملة

شفق نيوز- السليمانية

رجح المتحدث باسم سوق البورصة في السليمانية، جبار كوران، يوم الاثنين، ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 150 ألف دينار، عازياً ذلك إلى عدم خض البنك المركزي العراقي كميات كافية من العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، فيما اقترح الاستفادة من مصافي إقليم كوردستان لتكرير النفط وبيعه لبعض دول الجوار وللحصول على الدولار.

وقال كوران في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، حيث بلغ 147 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي "وذلك بسبب عدم قيام البنك المركزي العراقي بضخ كميات كافية من العملة الأجنبية في السوق، إلى جانب ارتفاع مستوى الطلب على الدولار".

وأوضح أن "هذه العوامل تتزامن مع انخفاض أسعار النفط الذي يُعد المصدر الأساسي لتمويل الواردات العراقية، فضلاً عن زيادة حجم الإنفاق العام، ما يقلل من قدرة العراق على تزويد البنك المركزي بالمبالغ اللازمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط عالمياً وارتفاع الإنفاق الداخلي".

وأشار إلى أن "العراق وبحكم التزامه بحصص الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، لا يستطيع زيادة التصدير النفطي، إلا أنه يمكنه استثمار الكميات الفائضة من النفط عبر تحويلها إلى مشتقات نفطية مثل الغاز والبنزين، ومن ثم تصديرها إلى دول الجوار، من بينها تركيا وسوريا ودولاً أخرى".

وبيّن كوران أن "من أبرز التحديات التي تواجه العراق في رفع الإنتاج المحلي هو قلة عدد المصافي"، مقترحاً في هذا الإطار الاستفادة من المصافي الموجودة في إقليم كوردستان لاستثمار النفط الخام وتكريره.

وتابع "يمكن لحكومة الإقليم تقديم مقترح إلى الحكومة الاتحادية لتولي عملية تكرير النفط في مصافي كوردستان، وبالتالي زيادة الإنتاج ومن ثم التصدير إلى دول الجوار".

وتوقع كوران أن "يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً إضافياً خلال الأيام المقبلة ليصل إلى نحو 150 ألف دينار لكل 100 دولار"، مؤكداً أن المواطنين "باتوا يُقبلون على شراء الدولار نتيجة المخاوف المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط وتأثيره على الوضع الاقتصادي في البلاد".