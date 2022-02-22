توقعات بتخطي اسعار النفط 100 دولار بعد ازمة اوكرانيا

شفق نيوز/ توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع اسعار النفط لأكثر من 100 دولار بسبب ازمة اوكرانيا، مبيناً أن انتاج أوربا سيتوقف بتوقف الغاز الروسي.

وقال الجواهري لوكالة شفق نيوز، إن "اعلان الرئيس الروسي بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، اقلق سوق النفط والغاز"، موضحاً أن "امريكا ودول أوروبا في حال دخولها في حرب مع روسيا سيتوقف تجهيز الغاز الروسي لدول أوروبا، وبالتالي سيتوقف انتاج كل المصانع والمعامل لهذه الدول".

واضاف الجواهري أن "اسعار النفط سترتفع ايضاً بشكل كبير، ومن المتوقع أن تزداد لأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد بعد هذه الازمة نتيجة توجه دول أوروبا لطلب المزيد من النفط لتعويض الغاز الروسي".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الاثنين، على مرسوم اعتراف موسكو بـ"لوغانسك، ودونيتسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ويرى محللون إنه من غير المرجح أن تفرض الحكومات الأمريكية والأوروبية عقوبات على روسيا بشأن النفط أو الغاز إذا غزت أوكرانيا، لأن ذلك سيلحق الأذى بأنفسهم، وقد تتجه روسيا نفسها الى منع إمدادات النفط والغاز إذا سعت للرد على أي عقوبات أخرى يفرضها الغرب.