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توقعات بإرتفاع مستمر.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-30T07:05:25+0000
توقعات بإرتفاع مستمر.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين سعر 144750 ديناراً عراقياً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

وعزا بعض المختصين بالسياسة المالية إلى أن اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع سعر الدولار بالأسواق المحلية، مشيرين الى ان الدولار سيرتفع اكثر خلال الايام المقبلة.

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