توقعات بإرتفاع مستمر.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وكانت بورصة الكفاح المركزية سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين سعر 144750 ديناراً عراقياً.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.
وعزا بعض المختصين بالسياسة المالية إلى أن اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع سعر الدولار بالأسواق المحلية، مشيرين الى ان الدولار سيرتفع اكثر خلال الايام المقبلة.