توقعات بانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية العام المقبل

شفق نيوز/ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية في العام المقبل.

وووفقاً للمنظمة، قد يحصل المستهلكون على بعض الراحة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات المقبلة مع تباطؤ نمو الطلب وزيادة الإنتاج.

وقفز مقياس تكاليف الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى في تسع سنوات على خلفية الطلب الصيني الهائل والمخاوف المتعلقة بالطقس، ما أدى إلى ضغط ميزانيات المستهلكين التي تضررت من أزمة كوفيد -19.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن الأسعار المعدلة حسب التضخم قد تتراجع في العامين المقبلين قبل أن تظل ثابتة إلى حد كبير حتى عام 2030 مع تباطؤ نمو الطلب على الحبوب والأسماك وزيادة الإمدادات الزراعية.

واضافت إنه من المتوقع أن ينمو الطلب على السلع الزراعية بنسبة 1.2٪ سنويًا في العقد القادم، مقارنة بـ2.2٪ خلال العقد الماضي، وقد يرتفع الناتج بنسبة 1.4٪، مدفوعاً بالاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل بعد الاستثمار في البنية التحتية والبحث، والمزيد من التخصيصات الفعالة للموارد.

ومع ذلك، فأن نمو الإنتاج في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا الوسطى سوف يتباطأ وسط قيود السياسة البيئية.

وقالت المنظمة إنه على المدى الأقصر، سيعود المزيد من عمال المزارع مع خروج البلدان من الإغلاق وتخفيف قيود السفر، ما يخفف من نقص العمالة ويعزز الإنتاج.

واشارت المنظمة في تقريرها الى انه سيرتفع نصيب الفرد من استهلاك اللحوم العالمي بنسبة 0.3٪ سنويًا خلال العقد المقبل ، مع تراجع الطلب في الدول ذات الدخل المرتفع مع تحول المستهلكين إلى تخفيضات أكثر تكلفة.

وسيستبدل المزيد من الناس اللحوم الحمراء بالدواجن ومنتجات الألبان بسبب المخاوف الصحية والبيئية، مع توقع أن تشكل الدواجن 41٪ من مصادر بروتين اللحوم بحلول عام 2030.