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توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5%

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-13T06:36:38+0000
توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5%

شفق نيوز/ توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5% في عام 2020، مبينة ان الطاقة المتجددة ستتخذ ادوارا رئيسية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان "تسببت أزمة كوفيد -19 في اضطراب أكثر من أي حدث آخر في التاريخ الحديث ، وتركت ندوبًا ستستمر لسنوات قادمة.

واضافت الوكالة إن "النفط سيظل ضعيفًا أمام عوامل عدم اليقين الاقتصادية الكبرى الناتجة عن الوباء" ، مع بدء الطلب في الانخفاض بعد عام 2030".

ونظرًا للتأثيرات المستمرة لـ Covid-19، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5% في عام 2020، مع انخفاض استهلاك النفط والفحم بنسبة 8% و 7% على التوالي.

من الآن فصاعدًا، تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن مصادر الطاقة المتجددة ستتخذ "أدوارًا رئيسية"، وأن الطاقة الشمسية ستحتل مركز الصدارة، مدفوعة بالسياسات الحكومية الداعمة وتراجع التكاليف.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "أرى الطاقة الشمسية تصبح الملك الجديد لأسواق الكهرباء في العالم". "استنادًا إلى إعدادات السياسة الحالية ، فإنه يسير على الطريق الصحيح لتعيين سجلات جديدة للنشر كل عام بعد عام 2022."

 

 


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