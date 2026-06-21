توقعات بانتعاش واردات العراق من الأرز بعد فتح هرمز

شفق نيوز- متابعة

نقلت وكالة S&P Global عن مصادر في سوق الأرز العالمية، يوم الأحد، توقعاتها بأن يسهم إعادة فتح مضيق هرمز في تحسين انسيابية الشحنات المتجهة إلى العراق، ما قد يدعم استقرار الإمدادات وينعش حركة الاستيراد خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب الوكالة، فإن التأثير الأولي لإعادة فتح الممر المائي سيظهر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع توقع تسهيل وصول شحنات الأرز إلى العراق وتقليص التحديات التي واجهتها عمليات الشحن خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن العراق يُعد من الأسواق الرئيسية التي يترقبها مصدرو الأرز في تايلاند وباكستان، إذ من المتوقع أن يؤدي تحسن ظروف الشحن إلى تحفيز مناقصات وعمليات شراء جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم التوقعات بزيادة الطلب، رجّح مصدرون بقاء أسعار الأرز مستقرة على المدى القريب بسبب محدودية المعروض وتأخر وصول المحصول الجديد، ما يجعل العرض المتاح عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

كما أكد مشاركون في السوق أن المؤشر الأبرز خلال الأسابيع المقبلة سيكون مدى انعكاس تحسن الشحن على مشتريات العراق ودول الشرق الأوسط، وما إذا كان ذلك سيقود إلى زيادة الطلب الفعلي على الأرز في المنطقة.