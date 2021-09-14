توقعات بانتعاش سوق النفط مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز/ رجحت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الطلب على النفط الشهر المقبل بعد مؤشرات على تراجع الإصابات بفيروس كورونا، بفضل إطلاق اللقاحات المضادة للوباء، بعد ثلاثة أشهر من تراجع الطلب العالمي.

وقالت الوكالة في تقرير أوردته وسائل اعلام غربية "بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المتوقع الآن أن ينتعش الطلب بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأن يستمر في النمو حتى نهاية العام الحالي".

وتوقعت "انتعاش قوي" في السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي، مستشهدة "بالطلب القوي المكبوت والتقدم المستمر في برامج التطعيم".

وأشارت الى أن يكون تأثير إعصار "إيدا" قد أثر على إنتاج النفط هو الأسوأ منذ إعصار "كاترينا"، إذ قد تصل خسائره إلى نحو 30 مليون برميل.

واضافت الوكالة "بناء على حساباتنا، يمكن أن يؤدي إيقاف الإنتاج المطول إلى خسائر إجمالية في إنتاج النفط تصل إلى 30 مليون برميل. إيدا هي أسوأ عاصفة تضرب ساحل الخليج منذ إعصاري كاترينا وريتا في عام 2005".

وتسبب انتشار متحور دلتا في الأشهر الأخيرة بخفض الوكالة لتوقعاتها بشأن نمو الطلب للعام ككل بمقدار 105 آلاف برميل يوميا، لكنها رفعت تقديراتها لعام 2022 بمقدار 85 ألف برميل يوميا.