توقعات باستمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعراق حتى عام 2029

شفق نيوز/ توقعت شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين على مستوى العالم، استمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي في العراق بين عامي 2024 و 2029.

وذكرت الشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العراق سيواصل الزيادة خلال الفترة المذكورة، بارتفاع قدره 79.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 29.79%".

وأضافت الشركة أن "الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 345.07 مليار دولار أمريكي في عام 2029، مقارنةً بـ265.89 مليار دولار في عام 2024".

والناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة ما خلال فترة زمنية معينة.

ويتم تصنيف البلدان وفقًا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من قبل المؤسسات المالية والإحصائية، والتي تُحسب بأسعار الصرف الرسمية للسوق أو الحكومة.