توقعات باستقرار صادرات نفط العراق عبر أنبوب إقليم كوردستان في أيار

شفق نيوز - بغداد

توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، استقرار إجمالي الصادرات النفطية للعراق خلال شهر أيار/مايو الماضي عند مستويات شهر نيسان، بحدود 329 ألف برميل يومياً كمعدل تصدير إضافي عبر المنافذ الشمالية وبعض قنوات التوزيع البديلة، وسط استمرار الاضطرابات في المنطقة وعرقلة سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز.

وأوضح المرسومي، في منشور له، أن متوسط التصدير عبر أنبوب إقليم كوردستان الناقل إلى ميناء جيهان التركي بلغ في أيار 233 ألف برميل يومياً، منها نحو 20 ألف برميل من حقول الإقليم، والباقي من نفط كركوك وحقول الشمال والوسط.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع التحذيرات الرسمية التي أطلقها وزير النفط باسم محمد خضير، والتي كشف فيها عن حجم الضرر البالغ الذي لحق بالقدرة التصديرية للبلاد جراء التوترات الراهنة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الصادرات الإجمالية تراجعت من معدلها الطبيعي البالغ 93 مليون برميل شهرياً قبل الأزمة، لتقتصر على مستويات متدنية جداً بلغت نحو 10 ملايين برميل فقط في شهر نيسان الماضي جراء تعطل الملاحة البحرية.