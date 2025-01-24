توقعات بارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لقرابة 500 مليون دولار يومياً

شفق نيوز/ توقعت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن تبلغ مبيعات البنك المركزي اليومية قرابة 500 مليون دولار في ظل ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إنه في عام 2024، بلغ متوسط الإنفاق الشهري للحكومة العراقية حوالي 12 تريليون دينار، ومع إضافة القروض والسلف التي تحصل عليها الهيئات والوزارات الحكومية، والتي تقدر بنحو تريليوني دينار شهريًا، يصل إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 14 تريليون دينار شهريًا.

وأوضح أن القطاع الحكومي يعمل عادةً لمدة 20 يومًا في الشهر، مما يعني أن معدل الإنفاق اليومي يقارب 700 مليار دينار عراقي، منوها الى انه "لتغطية هذا المستوى من الإنفاق، تحتاج وزارة المالية إلى بيع ما لا يقل عن 400 مليون دولار يوميًا إلى البنك المركزي، حتى يتمكن الأخير من توفير النقد اللازم لتغطية النفقات الحكومية".

ويرى العبيدي، أن البنك المركزي لا يستطيع توفير الدينار العراقي الذي تحتاجه وزارة المالية إلا من خلال بيع ما يعادله من الدولار. وبالتالي، فإن عمليات بيع الدولار من قبل البنك المركزي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع حجم الإنفاق الحكومي. وكلما زاد الإنفاق، زادت حاجة البنك المركزي إلى بيع كميات أكبر من الدولار.

وأشار إلى أنه "إذا استمر هذا الاتجاه، فقد نصل إلى مرحلة تشهد فيها السوق مبيعات يومية تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار عبر مختلف الآليات التي يعتمدها البنك المركزي، مما يعكس التأثير المباشر لارتفاع النفقات العامة على سوق العملات".

وتابع رئيس المؤسسة القول، إنه ليس المهم التركيز على معدلات بيع الدولار اليومية بل ضرورة التركيز على معدلات الإنفاق اليومية التي تفرض زيادة مبيعات الدولار اليومية