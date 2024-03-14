توقعات بارتفاع سعر الذهب الى 2500 دولار للأوقية

شفق نيوز/ حل الذهب في المركز الأول بقائمة السلع الأساسية لدى بنك "جيه بي مورغان"، مع احتمال بلوغ السعر إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، وفقاً للرئيس العالمي لأبحاث السلع في البنك، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن ناتاشا كانيفا قولها: "نعتقد أن سعر 2500 دولار سعراً محتملاً" بعد أن وصلت السبائك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2195.15 دولار يوم الجمعة، نظراً "لأن السوق تميل إلى الإفراط في رد الفعل".

وذكرت "كانيفا" أنه لكي يتم الوصول إلى هذا السعر المستهدف، "نحتاج إلى بيانات تؤكد الاعتدال المستمر في التضخم وأرقام الوظائف، بالإضافة إلى تأكيدات على أن بنك الاحتياطي الفدرالي يخفض الفائدة بالفعل".

وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي طال انتظاره، نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات.

وقال صناع السياسة النقدية إنهم بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.