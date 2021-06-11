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توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-11T08:18:25+0000
توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا الصيف ، ويراهن على أن الارتفاع الأخير في سوق النفط سيستمر حيث تعزز عمليات التطعيم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على السلعة.

وبلغت أسعار خام برنت 72.93 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع ، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عامين ، مدعومًا بتوقعات زيادة الطلب.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 72.21 دولارًا للبرميل يوم الجمعة ، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولارًا للبرميل.

وقال البنك في مذكرة صدرت في وقت متأخر: "يؤدي ارتفاع معدلات التطعيم إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث يقدر الطلب العالمي بزيادة 1.5 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي إلى 96.5 مليون برميل يوميًا".

ويتوقع بنك جولدمان ، الذي يتمتع بخبرة طويلة في قطاع السلع الأساسية ، استمرار تعافي الطلب على النفط ويرى أن الطلب العالمي يصل إلى 99 مليون برميل في اليوم في أغسطس.

وقال البنك الاستثماري أيضا إن التقدم البطيء في المفاوضات بشأن اتفاق نووي إيراني قد يؤثر أيضا على إمدادات النفط ، مما يدعم الأسعار.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية منذ أبريل نيسان لرفع العقوبات عن طهران التي أضرت باقتصادها بشدة بخفض صادراتها النفطية الحيوية.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء إنه يتوقع أنه حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي ، فإن مئات العقوبات الأمريكية على طهران ستظل سارية.

وقال البنك "العناوين الأخيرة تريحنا في توقعاتنا بأن التعافي المحتمل في الصادرات الإيرانية لن يحدث حتى الخريف".

وبينما توجد طاقة فائضة في كل من أوبك + للتنقيب والإنتاج والتكرير ، نتوقع أن تتخلف أوبك + عن انتعاش الطلب.

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