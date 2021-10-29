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توقعات بارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية نهاية العام 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-29T08:18:02+0000
توقعات بارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية نهاية العام 2021

شفق نيوز/ قالت شركة Sinopec Corp يوم الجمعة إنها تتوقع ارتفاع أسعار مبيعات الغاز الطبيعي في الصين في الربع الرابع بنسبة 20٪ على الأقل مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب ذروة الطلب على التدفئة في فصل الشتاء وبما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وجاءت الزيادة المتوقعة في الأسعار في أعقاب نمو بنسبة 17.4٪ في أسعار مبيعات الغاز لشركة سينوبك الصينية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، على خلفية انتعاش سوق الغاز العالمي الذي عززه ضعف المخزونات في أوروبا ونمو الطلب القوي في الصين.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 10 ٪ هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي ، بعد أن تحول المزيد من الأسر إلى الغاز من الفحم وأدت أزمة الطاقة إلى زيادة إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز.

وقالت سينوبك إنها تهدف إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 9٪ لهذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي وتشغيل محطات الاستقبال الخاصة بها بكامل طاقتها مع إضافة مخازن جديدة.

كما عزز منتج النفط والغاز الحكومي إنتاجه من الغاز المحلي بنحو 14٪ على أساس سنوي بين يناير وسبتمبر.

وقال هوانغ وين شنغ ، نائب رئيس الشركة ، إن الشركة ، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا ، تتوقع أن يبلغ استهلاك الصين من البنزين ذروته حوالي 2025/26 ، بينما قد يكون الديزل قد بلغ ذروته في عام 2017.

سينوبك ، التي أبلغت يوم الخميس عن نمو بنحو 150٪ في صافي أرباح الأرباع الثلاثة الأولى ، تركز على إنتاج الغاز الطبيعي والهيدروجين حيث تهدف إلى أن تصبح مزودًا للطاقة محايدًا للكربون بحلول عام 2050.

وتراجعت مبيعات الوقود لشركة التكرير في الربع الثالث 2.8 مليون طن مقارنة بالربع الثاني بسبب الفيضانات وعودة ظهور فيروس كورونا في أجزاء من البلاد.

وتتوقع أن يحقق قسم المواد الكيميائية في الربع الأخير أداءً قوياً حيث أن الطلب الصيني القوي على المنتجات البتروكيماوية يعوض تكاليف المواد الأولية المرتفعة.

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