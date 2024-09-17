أسعار الذهب تصل قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق وتوقعات بمزيد من الارتفاع

شفق نيوز/ تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0254 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارا الاثنين.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، بحسب وكالة رويترز.

وينصب كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي الأربعاء. وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 66 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43 بالمئة الجمعة.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.79 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 986.90 دولارا.

وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1087.09 دولار بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 11 أبريل.

والأسواق الصينية مغلقة لهذا اليوم بسبب عطلة مهرجان منتصف الخريف.

في غضون ذلك كرر بنك "جولدمان ساكس" توقعاته المتفائلة بشأن أسعار الذهب، مستشهدا بطلب البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة الوشيك من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه للسياسة هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2589.6 دولارا للأوقية يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تضع الأسواق حاليا في الحسبان احتمالات بنسبة 33% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، واحتمالات بنسبة 67% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة CME FedWatch.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة "بينما نرى بعض الانخفاض التكتيكي لأسعار الذهب في ظل السيناريو الأساسي لخبراء الاقتصاد لدينا بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، فإننا نؤكد على توصيتنا بالتداول الطويل الأجل للذهب وهدفنا السعري عند 2700 دولار للأوقية بحلول أوائل عام 2025".

وأشار جولدمان ساكس إلى أنه في حين أعاد الطلب الأعلى هيكليًا من البنوك المركزية ضبط العلاقة على مستوى الأسعار، فإن التغييرات في أسعار الفائدة تستمر في دفع التقلبات في أسعار الذهب.

وأشارت أيضا إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي ترتفع باستمرار مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.