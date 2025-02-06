توقعات بارتفاع أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق في العراق

شفق نيوز/ توقع الخبير الاقتصادي محمد الحسني، اليوم الخميس، أن تبلغ أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ العراق خلال العام الحالي 2025.

وقال الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الاحداث الاقتصادية المتسارعة منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب الرئاسة مهامه، وما أعلنه من حرب تجارية مع عدد من الدول تدفع المستثمرين وحتى الدول الى شراء الذهب باعتباره الملاذ الامن".

واضاف انه من المتوقع أن "تصل اونصة الذهب العالمية إلى أكثر من 3000 دولار على المدى القريب في حال بقاء هذه الحروب التجارية"، مستدركا انه "في الوقت نفسه أن قوة الدولار الأمريكي تحد من ارتفاع أسعار الذهب".

واشار الى انه "من المتوقع أن "يصل سعر المثقال الواحد في الاسواق العراقية إلى أكثر من 650 ألف دينار عيار 21 خلال العام الحالي مع استقرار سعر الصرف في السوق الموازي".

يذكر ان اسعار الذهب تحدد من قبل الصاغة وفق عملية حسابية تأخذ بنظر الاعتبار البورصة العالمية واسعار الدولار المحلي.

ومنذ أن بدأت أسعار الذهب بالارتفاع الى مستويات تاريخية في الأسواق العالمية تأثر العراق بذلك الصعود، وقد بلغ سعر المثقال الواحد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 600 الف دينار عراقي.