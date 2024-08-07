توقعات بارتفاع أسعار الذهب لـ 600 الف دينار للمثقال بالعراق

شفق نيوز/ توقع الخبير الاقتصادي محمد الحسني، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار الذهب الى 600 الف دينار للمثقال الواحد خلال العام المقبل 2025.

وقال الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز انه من "المتوقع أن يستمر تصاعد أسعار الذهب المحلي وذلك لاستمرار ارتفاع البورصة العالمية مع تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مما يجعل الذهب كملاذ آمن تظل قوية".

وتابع كما أن "التخوف يتزامن مع تراجع مؤشر الدولار وانخفاض أسواق الأسهم المالية في العالم"، مشيرا الى ان "ما يحدث من تراجع في بعض الأحيان للذهب ما هو إلا قيام المستثمرين ببيع ما بحوزتهم من الذهب" .

ولفت الحسني إلى أن "الصاغة في العراق يعلنون عن سعر مغرٍ للزبون إلا أنهم في الحقيقة يضيفون اسعار أتعاب صياغة عالية على الذهب تصل إلى أكثر من 80 الف دينار للمثقال الواحد وهو ما يجهله المشتري" .

يذكر ان اسعار الذهب تحدد من قبل الصاغة وفق عملية حسابية تأخذ بنظر الاعتبار البورصة العالمية واسعار الدولار المحلي.