توقعات بارتفاع أسعار الذهب الى 5 آلاف دولار للأونصة

شفق نيوز/ توقع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، معتبرًا أن المعدن النفيس سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وذكر ساويرس في حوار مع محطة "سكاي نيوز عربية"، أن تكلفة إنتاج الأونصة لا تتجاوز 30 دولارًا، مما يجعل الاستثمار في الذهب من أكثر الاستثمارات أمانًا وربحية على المدى الطويل.

وأضاف أن التوترات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، دفعت العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم والسندات واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وكان الخبير المالي والاقتصادي محمد الحسني قد دعا، يوم الأربعاء الماضي، المواطنين العراقيين إلى الاستثمار في الذهب، متوقعاً ارتفاع أسعاره خلال العام الحالي.

وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري"، متوقعاً أن "تصل أونصة الذهب إلى أكثر من 3200 دولار قبل نهاية 2025".

وأوضح أن "الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع المستوردة، وما يقابلها من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، ستزيد من الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين"، مشيراً إلى أن "العلاقة العكسية بين الذهب والنفط تجعل أسعار الذهب ترتفع في ظل هذه التوترات".

وأكد الحسني أن "العراقيين يمكنهم الاستفادة من الاستثمار في الذهب من خلال شرائه في الوقت الحالي"، مرجحاً "وصول سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 670 ألف دينار عراقي بنهاية العام الجاري، إذا بقي سعر الدولار في السوق المحلية عند مستوياته الحالية".