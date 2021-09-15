توقعات بارتفاع التضخم في العراق خلال العامين الحالي والمقبل

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد العربي، يوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوي في العراق خلال العامين الحالي والمقبل.

وقال صندوق النقد العربي في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من المتوقع ان "يتاثر العراق على المستوى العام للاسعار باثر تفشي وباء كورونا على مستوى الامدادات من السلع، اضافة الى اثر التغيرات في اسعار السلع المستوردة، لاسيما ان العراق يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي في تغطية حاجاته من السلع والخدمات".

وتابع ان "هذا الامر من شانه ان يبقي الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات المتوقعة في العالم سلبا او ايجابا، فضلا عن اثر التغيرات في قيمة العملة المحلية على قيمة تلك السلع والخدمات خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للدينار العراقي".

وتوقع الصندوق الى ان "يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق حوالي 2.8 بالمئة خلال عام 2021 وسيرتفع الى 3.1 بالمئة خلال عام 2022".