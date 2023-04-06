توقعات بارتفاع استهلاك الغاز في عام 2023

شفق نيوز/ من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للغاز في عام 2023 بحوالي 1٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو من قبل الولايات المتحدة والصين وبعض الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يضم أعضاؤه الغاز الثقيل روسيا وقطر وإيران في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز. إن هذا العام سيعود إلى نمو الطلب بعد انخفاض الاستهلاك في عام 2022 بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي إلى 4.03 تريليون متر مكعب.

وأدى الطقس الشتوي المعتدل في الربعين الأول والربع الرابع من عام 2022 في النصف الشمالي من الكرة الأرضية إلى انخفاض استهلاك الغاز في القطاع السكني، بينما أثر ارتفاع أسعار الغاز على استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، مما أدى إلى انخفاض الطلب في مختلف بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

وقال المنتدى إن الاستهلاك العالمي للغاز في القطاع الصناعي في عام 2022 قد انخفض بنسبة 4٪ على أساس سنوي إلى 740 مليار متر مكعب بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مما تسبب في انخفاض الإنتاج أو الإغلاق الجزئي لبعض الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وقطاعات الأسمدة والصلب.

ومع ذلك، قال منتدى الدول المصدرة للغاز إنه مع توقع انخفاض أسعار الغاز، من المرجح أن يرتفع استهلاك الغاز في القطاع الصناعي في عام 2023.

وقال الأمين العام للمنتدى محمد هامل في التقرير إن أسواق الغاز تشهد "تحولات أساسية" من حيث التدفقات المادية والاستثمار والتجارة وعمل السوق.

واضاف هامل ان عقود الغاز طويلة الأجل استعادت الصدارة على خلفية مزايا أمن الإمداد التي توفرها.

واكد ان تجارة الغاز الطبيعي المسال مستمرة في التوسع ، حيث ارتفعت بنسبة 6٪ في عام 2022 وتجعل أسواق الغاز "أكثر عالمية ومترابطة".

وقال منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي إن أوروبا حلت محل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتصبح السوق المتميز للغاز الطبيعي المسال العام الماضي.

في عام 2023 ، من المتوقع أن تزداد واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 4٪ -4.5٪ (16 مليون - 18 مليون طن متري) على أساس سنوي إلى 416 مليون طن متري.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه "من المتوقع أن تمثل الصين ودول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا الجزء الأكبر من الزيادة المتزايدة في واردات الغاز الطبيعي المسال مع 13-15 مليون طن من واردات الغاز الطبيعي المسال".

على الرغم من زيادة الاستثمار في النفط والغاز في العام الماضي بنسبة 7٪ على أساس سنوي إلى 718 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في عام 2023".

ويتكون منتدى GECF من 12 عضوًا وسبعة أعضاء مراقبين.

والدول الأعضاء هي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا.

أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو أعضاء مراقب.