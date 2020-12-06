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توقعات اقتصادية.. عجز في الميزانية العراقية بأكثر من 29 تريليون دينار نهاية 2020

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-06T07:40:59+0000
توقعات اقتصادية.. عجز في الميزانية العراقية بأكثر من 29 تريليون دينار نهاية 2020

شفق نيوز/ رصدت مؤسسة للدراسات، يوم الأحد، تجاوز المصروفات الشهرية للحكومة العراقية حاجز الـ 6 تريليون دينار لشهر تشرين الأول الماضي، متجاوزة المعدل العام للسنة والبالغ 5.7 تريليون دينار عراقي.

وذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المصروفات التشغيلية الخاصة بالرواتب، ارتفعت لتبلغ 3.45 تريليون دينار متجاوزة المعدل العام للرواتب والبالغ 3.34 بارتفاع بلغ 3.45%.

وأشار البيان إلى ارتفاع المصروفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بمقدار 19% مقارنة مع المعدل العام السنوي لتبلغ 1.5 ترليون دينار.

وبيّن أن "مجمل المصروفات الخاصة بالحكومة العراقية قد ارتفعت بمقدار 5.85% عن المعدل السنوي لتبلغ 6.12 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن "المعدل العام كان بقيمة 5.7 تريليون دينار".

وأضاف البيان أن "على مستوى الواردات فحققت الواردات ارتفاعا بلغ 8% مقارنة مع المعدل العام للواردات، وبالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية بمقدار 10% عن المعدل العام الا ان ارتفاعا كبيرا بنسبة 175% بالإيرادات غير النفطية حيث بلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 1.186 تريليون دينار مرتفعة عن المعدل العام والبالغ 431 مليار دينار وبذلك يكون مجمل الإيرادات لشهر تشرين الاول (الماضي) 4.652 تريليون دينار".

ولفت إلى أنه "على الرغم من الارتفاع الحاصل بالإيرادات الا ان الحكومة سجلت عجزا حقيقيا بلغ 1.5 تريليون دينار، وبذلك يكون مجمل العجز التراكمي للدولة العراقية لسنة 2020 قد بلغ 15 تريليون دينار".

وتوقعت المؤسسة؛ أن "يتجاوز العجز لغاية نهاية السنة أكثر من 29 تريليون دينار نتيجة ضرورة دفع الحكومة مستحقات الديون في نهاية السنة بالاضافة الى دفع مبالغ شركات التراخيص النفطية والتي من المتوقع أن تبلغ قيمة الفاتورتين أكثر من 13 تريليون دينار"، وفقا للبيان.

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