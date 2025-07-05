توفر 300 ميغاواط من الكهرباء.. محطة المسيب الحرارية تقترب من الخدمة

شفق نيوز - بابل

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، قرب ادخال الوحدات الحرارية الاخيرة في محطة المسيب إلى الخدمة، وبطاقة انتاجية تبلغ 300 ميغاواط.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تفقد محطة المسيب الحرارية في محافظة بابل، للاطلاع على مستويات الإنتاج ومتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية فيها".

وتتألف المحطة من أربع وحدات توليدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، وقد تم إنجاز أعمال الصيانة الشاملة للوحدات (2 و3 و4)، فيما يتوقع إدخال الوحدة الأولى إلى الخدمة خلال اليومين المقبلين بعد اكتمال تأهيلها بالكامل، وفقا للبيان.

واضاف ان "الوزير أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات الهندسية والفنية في أعمال الصيانة والتأهيل، والتي تمت بانسيابية وكفاءة عالية، حاثاً الجميع على مواصلة العمل بنفس الوتيرة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين".