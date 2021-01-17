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توفر 100 الف فرصة عمل .. إنشاء أكبر مدينة صناعية بين العراق والأردن

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-17T04:44:28+0000
توفر 100 الف فرصة عمل .. إنشاء أكبر مدينة صناعية بين العراق والأردن

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصناعة بوجود تعاون مشترك مع الجانب الاردني لإنشاء أكبر مدينة صناعية (المدينة الاقتصادية) تسهم بتوفير 100 ألف فرصة عمل، بينما وصلت الى مراحل متقدمة بإنشاء مدينة البصرة الصناعية.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد عن مدير هيئة المدن الصناعية التابعة للوزارة حامد عواد محمد: إن المدن الصناعية تعد من المشاريع الحيوية لتعزيز اقتصاد البلد وتحقيق جدوى كبيرة بتقليص نسبة العاطلين في المحافظات، الى جانب توفير المنتجات المحلية والحد من الاستيراد العشوائي.

واشار الى وجود تعاون مشترك بين العراق والاردن لانشاء اكبر وأهم مشروع صناعي، هو (المدينة الاقتصادية) التي تبلغ مساحتها 4800 دونم، وتحتوي على منطقتين حرة وتنموية وكذلك مدينة صناعية، تسهم بتوفير اكثر من 100 الف فرصة عمل للجانبين، إذ تم استحصال الموافقات واصدار قرار من مجلس الوزراء بالرقم 75 لسنة 2019 لتخصيص قطعة ارض على الحدود مناصفة بين البلدين، وجرى التعاون مع الشركة الاردنية لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بعد تحديد متطلباته وتكاليفه التخمينية، وسيتم تنفيذه بادارة مشتركة، وتقديم التسهيلات للصناعات الخاصة للبلدين.

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