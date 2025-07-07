توطين رواتب القطاع الخاص والدفع السريع والجباية.. السوداني يصدر قرارات مصرفية

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر في الحكومة العراقية، يوم الاثنين، عن بلوغ عدد الحسابات المصرفية نحو 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بنمو تجاوز 150٪.

وأكد المصدر، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات العراقية تحول إلى حوالي 32٪، بعد أن كانت أقل من 18٪ في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 78٪".

وأشار إلى "ارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة (لجميع انواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع) ، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، مانحةً نسبة نمو قدرها 38٪"، لافتاً إلى بلوغ عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بنمو يصل إلى 520٪".

ووفق المصدر الحكومي، تشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى حوالي 40٪، بعد أن كانت اقل من 10٪ في عام 2019.

ونبه المصدر، إلى أن رئيس الوزراء، قد أصدر في الآونة الأخيرة عددا من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني، وشدد على ضرورة إنجازها في أقرب وقت، ومن هذه المشاريع:

- تفعيل البطاقة المحلية، التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025.

- تفعيل مشروع الدفع السريع.

- تفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.

- توطين رواتب القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.

- إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقراً له.

ورجح المصدر أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع خلال أقل من عام، مؤكدًا أن تطبيقها سيسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.