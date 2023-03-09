توضيح من الرافدين بشأن السلف الإلكترونية للموظفين والمنتسبين والمتقاعدين

شفق نيوز/ أصدر مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الخميس، توضيحاً بخصوص السلف الالكترونية التي أعلن عن اطلاقها للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الأولوية في منح السلف للمستلفين الذين ليس في ذمتهم سلفة سابقة والمتقدمين عليها للمرة الاولى".

وأشار الى أنه "سيتم توسيع قاعدة شمول المستلفين مسبقا بالسلف التكميلية بعد انجاز المرحلة الأولى من التقديم الالكتروني وبحسب التوقيتات والجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض".

وامس الأربعاء، أعلن مصرف الرافدين، انطلاق التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين، موضحا ان مبلغ السلفة يبدأ من خمسة ملايين دينار ولغاية 25 مليوناً.

ووضع المصرف 10 ضوابط لمن يريد التقديم على تلك السلف.