توضيح رسمي بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب الاعلامي لوزير المالية ينفي التصريحات التي نسبت الى الوزير علي عبدالامير علاوي والتي تداولتها بعض الوكالات الاخبارية بخصوص (وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية)".

وأكد المكتب الاعلامي ان "هذه التصريحات مفبركة و لا اساس لها من الصحة، مهيبا بوسائل الاعلام والوكالات الاخبارية كافة عدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".