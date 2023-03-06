توضيح حول بيع الدولار في مصرفي الرشيد والرافدين

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الاثنين، عن استمراره بيع الدولار للمسافرين من خلال فروعه التي خصصت في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة.

ودعا المصرف، عبر بيان له ورد الى وكالة شفق نيوز، كافة المسافرين مراجعة الفروع خلال 24 ساعة من وقت السفر ليتسنى للمصرف اكمال الاجراءات من دون تأخير، موضحا أنه مستمر ببيع الدولار من خلال الفروع كافة ولا صحة لتوقفها.

من جانبه قال مصرف الرافدين الحكومي، في بيان إنه مستمر باستقبال المسافرين لإيداع الدينار العراقي في فروعه المخصصة.

وأضاف الرافدين، أنه بعد إيداع الدينار العراقي من قبل المسافر يتم استلام الدولار من منفذ مطار بغداد حصرا، مبينا أن الفروع التي حددت لإيداع الدينار في بغداد هي شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي.