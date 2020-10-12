توضيح حكومي يخص سلف المتقاعدين وقروض السيارات

شفق نيوز/ أصدر مصرفا الرشيد والرافدين الحكوميان، يوم الاثنين، توضيحاً يخص منح السلفة المالية للمتقاعدين وقروض لشراء السيارات الى المواطنين.

وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، في بان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح للمستفيد، مبيناً أن السلفة تكون للمتقاعد الاصيل ولا تمنح لخلفه.

وأضاف أن "التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصياً الى الفرع المروج ولا تقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة او خاصة وان لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقة مستلمة من مصرفنا غير مسددة".

وكان مصرف الرشيد قد اعلن في وقت سابق عن منح سلفة للمتقاعدين من حاملي بطاقة (نخيل).

وعن منح قروض السيارات للمواطنين والموظفين والمتقاعدين، اعلن مصرف الرافدين الحكومي، أنه سيكون بفترة امهال ثلاثة اشهر للتسديد بعد الاستلام.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تسديد الاقساط الشهرية لقروض السيارات يبدا بعد ثلاثة اشهر من الاستلام، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة المحددة لقروض السيارات تكون 4 بالمئة.