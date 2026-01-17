توسيع قاعدة التحقيق بقضية التلاعب ببيع الدولار للمسافرين في بغداد (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن توسيع قاعدة التحقيق في قضية التلاعب ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي.

وأشار المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى شمول أسماء مسؤولين وموظفين آخرين ضمن ملف القضية استناداً إلى وثيقة رسمية صدرت مؤخرا من وزارة المالية تمهيداً للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وأضاف، أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية كافة، وتحديد حجم المخالفات والمسؤوليات الإدارية والقانونية في إطار مساعي الجهات الرقابية لتعزيز الشفافية، ومنع أي تجاوزات او هدر المال العام أو حقوق المواطنين.

وكان مصدر آخر قد أفاد، يوم العاشر من شهر كانون الثاني، بإعادة وزارة المالية العراقية فتح التحقيق في قضية التلاعب ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مصرف الرافدين واستنادا الى توجيه من وزارة المالية استدعى 20 مسؤولا وموظفا لديه للتحقيق معهم بهذه القضية، مضيفا أن المصرف حدد يوم 15 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، و22 من الشهر نفسه للتحقيق مع اولئك المسؤولين والموظفين.

وأظهرت وثائق صادرة عن المصرف الحكومي، انه استناداً إلى كتاب وزارة المالية/ لجنة التضمين الخاصة بمصرف الرافدين بالعدد (629) في 2025/2/18 توجيه دعوات رسمية إلى المتهمين في القضية للحضور إلى مقر لجنة التضمين في المصرف بغية التحقيق معهم وتدوين أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم.

وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أصدرت في وقت سابق قراراً بسحب يد مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي وأكثر من 20 مسؤولاً وموظفاً على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي إضافة إلى مخالفات أخرى.

إلا أن الوزيرة عادت لاحقاً وقررت رفع سحب اليد عن الموظفين المتهمين في القضية وفق وثيقة رسمية وسط معلومات تشير إلى أن الملف تم تسويته نتيجة ضغوط سياسية أدت إلى غلق التحقيق وعدم صدور أي توصيات بعقوبات بحق المتهمين.

كما قررت الوزيرة إعادة مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي إلى منصبه بعد نحو 40 يوماً من سحب يده في حين تم نقل الموظفين المشمولين بالقضية إلى دوائر في وزارة المالية قبل أن تتم إعادتهم إلى مواقعهم الأصلية بعد أيام قليلة أيضاً بضغوط سياسية بحسب مصادر مطلعة.

وقال مصدر مطلع إن قرارات سحب اليد جاءت بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بهدر المال العام وسوء الإدارة فضلاً عن شبهات بالتلاعب في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية داخل المصرف.

ويأتي قرار إعادة التحقيق في القضية وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المصارف الحكومية ولا سيما في منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي، وفقا للمصدر.

وافتتح مصرف الرافدين في العام 2025 فرعاً جديداً له في مطار بغداد الدولي لمزاولة الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات للمواطنين.

وكشف مصدر مطلع، في نهاية العام الماضي، أن عملية بيع الدولار للمسافرين من قبل مصرف الرافدين تتم عبر الحجز الإلكتروني قبل أيام من موعد السفر، واصفاً إياها بأنها آلية معقدة مقارنة بالمصارف الأخرى وشركات الصيرفة.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، أن المصارف وشركات الصيرفة الأخرى تعتمد البيع المباشر، حيث يتم إيداع الدينار العراقي وتسليم الدولار في اليوم نفسه ومن دون إجراءات معقدة، في حين يُلزم مصرف الرافدين زبائنه بإجراءات حجز مسبق عبر المنصة الإلكترونية.

وبيّن أن تسلم الدولار يتم من منفذ مصرف الرافدين في مطار بغداد الدولي وبالسعر الرسمي المحدد بـ(1320) ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن صدور مطالبات عديدة بضرورة اعتماد البيع المباشر ومن دون حجز إلكتروني أو فرض شروط وصفها بـ "التعجيزية" إلا أن المصرف لم يستجب لتلك المطالب.

ولفت المصدر، إلى أن مصرف الرافدين سبق أن أوقف عملية بيع الدولار في وقت سابق على خلفية شبهات فساد واختلاس مبالغ مالية من العملة الأجنبية الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق موسع في القضية، مؤكداً أن نتائج التحقيق ما تزال غامضة.