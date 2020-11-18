شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن توزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم توزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع والدوائر التابعة لها .

واشار البيان الى ان المصرف مستمر بتوزيع الرواتب وحسب الجداول والملاحق ووصول التمويل الخاص لكل دائرة.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من مساء يوم الأحد بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر الخميس الماضي، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.