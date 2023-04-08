توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر

شفق نيوز/ رجح مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم السبت، توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عطلة عيد الفطر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه من "المرجح صرف رواتب المتقاعدين والموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك وذلك لتزامن عطلة أيام العيد مع نهاية الشهر".

واضاف ان "وزارة المالية ستستنفر جهودها لتوزيع الرواتب كاملة قبل 20 نيسان الجاري"، متوقعا ان "يتم توزيع الرواتب للموظفين اولا ومن ثم المتقاعدين ثانيا".

ومن المتوقع أن يصادف عيد الفطر يوم 21 أو 22 من نيسان الجاري.