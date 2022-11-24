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توجيه من المالية للإسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب الموظفين  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T08:28:14+0000
توجيه من المالية للإسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب الموظفين  

شفق نيوز/ وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، باستمرار دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة ليومي الجمعة والسبت ، لأجل  الإسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة كافة لشهر تشرين الثاني .

وتشير الوزارة، وفق بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أنها بصدد إجراء عمليات تدقيقية شاملة لبعض وحدات الإنفاق للوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، وهو ما استدعى تأخير في إطلاق تمويلات الرواتب لبعض تلك  الوحدات، نتيجة تأشير حالات تجاوز في الصرف بالنسبة إلى 12/1 الوارد بقانون الإدارة المالية . 

وبينت الوزارة أنها مستمرة بحصر حالات التجاوز المؤشرة، مؤكدة أن الإجراءات تتم بإنسيابية عالية.

كما أكدت التزامها الشديد إتمام جميع إستحقاقات الموظفين وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

 

 

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