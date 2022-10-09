توجيه عراقي "سريع" بتوزيع وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية

شفق نيوز/ وجه وزير التجارة علاء الجبوري، يوم الاحد، جميع المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات الى تجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة لعموم المواطنين في البلاد.

وقال الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صدرت لشركات تصدير الحبوب لتجهيز المطاحن الأهلية والحكومية بحسبة جديدة من مادة الطحين وتجهيز المواطنين خلال 48 ساعة من عملية التجهيز".

واضاف البيان بان وزارة التجارة تعمل وقف إجراءات استثنائية لمواجهة الازمة العالمية واستغلال كمية الحنطة الموجودة والمسوقة من الفلاحين والمزارعين فضلا عن القيام بمناقصات لشراء الحنطة من المنافذ الاجنبية".

وشدد وزير التجارة في البيان، على"اهمية ان تقوم المطاحن الاهلية والحكومة بتوزيع كميات من الطحين على المواطنين بدءا من المناطق الفقيرة مع التأكيد على ان تكون النوعية مطابقة للمواصفات العراقية".

واشار الى ان المختبرات التابعة للوزارة لتصنيع وتجارة الحبوب تقوم بالتدقيق بنوعية الطحين المجهزة فضلا عن كميات الطحين التي تقوم بانتاجها المطاحن الاهلية والحكومية".

يذكر ان وزارة التجارة اطلقت الوجبة الخامسة وهي على استعداد على اطلاق وجبة سادسة من مادة الطحين على عموم المواطنين