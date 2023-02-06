توجيه حكومي للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار

شفق نيوز/ وجه وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، يوم الاثنين، جميعَ تشكيلات الوزارة بينها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بقطع التذاكر للمسافرين بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك "دعماً للعملة الوطنية".

وشدد الوزير وفق بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، على "الزامِ جميع تشكيلات الوزارة وعلى الخصوص الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بالدينار وبسعر البنك المركزي العراقي".

وحذر وزير النقل من ان "المخالفين للتوجيهات والاجراءات الاصلاحية الخاصة بمعالجة ازمة الدولار سيعرضون انفسَهم للمسائلة القانونية"، داعياً المواطنين "للتبليغ عن اي مخالفة بهذا الصدد".