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توجيه جديد من وزير الزراعة بشأن ستة محاصيل محظور استيرادها

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-25T13:25:00+0000
توجيه جديد من وزير الزراعة بشأن ستة محاصيل محظور استيرادها

شفق نيوز/ وجه وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، يوم الإثنين، بالسماح بدخول الحمولات الموجودة حاليا في الحرم الجمركي من المحاصيل المقرر حظر استيرادها لتوفرها محلياً.

ووفقاً لهذا التوجيه، سيسمح بعبور "البطاطا، الطماطم، الخيار، الباذنجان، الرقي، البطيخ" من المنافذ الحدودية كافة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل، "بغية عدم تكبد مستورديها خسائر مالية، لكونها قد دخلت الحرم الكمركي ولكون المحاصيل سريعة التلف"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من المكتب الإعلامي لوزير الزراعة

وكان الخفاجي، قد وجه بوقت سابق من اليوم بإيقاف استيراد المحاصيل الستة آنفة الذكر، من المنافذ الحدودية في البلاد، بحسب وثيقة صادرة من مكتبه، حصلت الوكالة على نسخة منها.

والأربعاء الماضي، صرحت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكَرد طالباني، أن الحكومة الاتحادية وافقت على تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية لمزارعي الإقليم في باقي مناطق ومدن العراق.

وأكدت طالباني، في بيان ورد للوكالة، إعادة العمل بحظر الخضر والفواكه المستوردة بشكل تدريجي في العراق من خلال سد حاجة السوق بالفائض من هذه المنتجات عبر الإقليم.

يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أعلنت يوم (6 نيسان 2022)، فتح باب الاستيراد عن المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.

ويستورد العراق الكثير من المواد الغذائية والزراعية والحيوانية من الخارج لسد الحاجة المحلية، في حين تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق الاكتفاء منها.

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