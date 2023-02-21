توجيه جديد من هيئة الاستثمار بشأن استيفاء أقساط الوحدات السكنية.. وثيقة

شفق نيوز/ وجهت هيئة الاستثمار الوطنية، يوم الثلاثاء، هيئات الاستثمار في المحافظات كافة باعتماد آلية جديدة بشأن استيفاء أقساط الوحدات السكنية على أن تكون بالدولار وبسعر الصرف الرسمي.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن هيئة الاستثمار الوطنية، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "إلحاقا بكتابنا السابق وإشارة إلى كتاب البنك المركزي العراقي/ دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية/ المكتب الاوسط/ نود ان نبين الآلية التي يجب اعتمادها من قبل المستثمرين في استيفاء أقساط الوحدات السكنية في المجمعات السكنية والاستثمارية من المستفيدين.

ووجهت الهيئة بأن تقوم كل شركة من الشركات المستثمرة بفتح حساب خاص في المصارف العراقية بآلية حساب عمل مختلفة بعملة الدولار الأمريكي وبسعر صرف 1310 دنانير، ويتم إيداع أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي وبسعر صرف 1320 دينار في حساب المستثمر.